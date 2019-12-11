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На КПВВ «Станица Луганская» заработал комплекс по выявлению радиоактивных веществ (Фото)

11.12.19 09:37
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На контрольно-пропускном пункте въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) установили комплекс по выявлению радиоактивных веществ. Об этом рассказала пресс-секретарь Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко.

По ее словам, это часть международного проекта по прекращению перемещения ядерных веществ. На КПВВ «Станица Луганская» уже установили рамки металлоискателей и оборудование. В тестовом режиме комплекс работает с 6 декабря.

«Если, например, человек будет проносить какой-то предмет, в составе которого есть какие-то запрещенные радиоактивные вещества, ядерные соединения, комплекс будет реагировать и пограничник, который будет выполнять задания по контролю над работой этого радиационного комплекса, уже будет знать, например, какой это вид ядерного или радиоактивного вещества, и по установленному порядку оно будет изыматься компетентным органом», – рассказала Доценко.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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