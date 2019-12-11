Рекордный урожай зерна: Как он повлияет на цены в магазинах

Подведение итогов урожая 2019 года прошло незаметно, хотя был установлен новый рекорд: по данным Минэкономразвития, куда теперь входит на правах департамента и бывшее Министерство агрополитики, собрано 74,5 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это больше на 4,4 млн, или на 6%, чем в 2018 году, пишет «Сегодня».

Ранее в Нацбанке прогнозировали, что урожай зерновых в Украине в 2019 году может достичь 80 млн тонн, но пока собрать столько не удалось. По данным Минэкономразвития, состав зернового клина (площадь посева зерновых культур) остался традиционным: 98% урожая дали три культуры – озимая и яровая пшеница (28%), ячмень и кукуруза. И лишь 2% пришлось на гречиху, горох, просо (из него делают пшенную крупу) и другие нишевые культуры.

Если сравнить с прошлым годом, то пшеницы сейчас собрано на 3,18 млн т больше, или 28,18 млн т, ячменя – на 1,58 млн т, или 9,02 млн т, кукурузы – на 2,5 млн т, или 35,54 млн т. Средняя урожайность тоже выше – 49,3 ц/га, год назад было 47 ц/га. То есть, с хлебом точно будем. С бакалейными культурами – это гречка, пшено и другие – ситуация сложнее. Прежде всего это касается гречки, которой в сухом весе будет не более 90 тыс. т, что меньше почти вполовину (было 135 тыс. т), чем год назад. А по статистике украинцы съедают за год 180 тыс. т гречневой крупы, поэтому несложно спрогнозировать, что цены на нее вырастут. Кстати, за год площади полей под гречиху уменьшились на 34,7%. Урожай гороха (600 тыс. т), проса (160 тыс. т) и других крупяных культур примерно на уровне прошлого года, поэтому в них недостатка не ожидается.

Более сложная ситуация с рожью, которая используется при выпечке ржаного хлеба премиальных сортов: ее у нас сеют все меньше, поэтому урожай всего 350 тыс. т, год назад было 390 тыс. т. Это, по оценкам, доктора сельхознаук Виктора Скорика, вчетверо меньше, чем должно быть в рационе здорового питания украинцев. Поэтому для выпечки черного хлеба рожь уже много лет в Украину завозят, что, естественно, сказывается и будет сказываться и дальше на цене буханки.

Помимо зерновых, в стране собран высокий урожай масличных культур, которые учитываются отдельно, так как не могут быть использованы в пищу без промышленной переработки. Это подсолнечник – 14,59 млн т (+0,82 млн т), рапс – 3,11 млн т (+0,55 млн т), соя – 3,7 млн т (-0,67 млн т).

А вот надеяться на то, что из-за рекордного урожая подешевеют хлеб, мука и бакалея не стоит, утверждают экономисты. По словам главы Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, главная причина в том, что после подписания в 2014 году Ассоциации с ЕС и отмены в 2017 году регулирования цен на социально важные продукты питания в Украине, цены начали расти, все больше приближаясь к европейским.

«Наши производители получили возможность продавать свой товар за рубеж независимо от насыщения им внутреннего рынка и по рыночным ценам. Это касается и агропродукции. Этим воспользовались, поэтому цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли и теперь зависят только от спроса и предложения. Как было, например, с гречкой, которая в 2016 году подорожала почти до 40 грн/кг, затем упала в цене более чем вдвое из-за избытка предложения, сейчас цены на нее снова пошли вверх», – разъяснил Дорошенко.

Алексей Дорошенко прогнозирует, что в декабре нынешнего года и в первой половине следующего года крупы и бакалея подорожают на уровень инфляции (5-6% в год), а хлеб – выше инфляции на 1%. По его словам, рост цен на хлеб и другие продукты из зерна: муку, макароны и т. д. был бы еще выше, если бы не укрепление гривни, которое бьет многолетние рекорды. Тем не менее, гречка будет стоить более 30 грн/кг (сейчас 23-25 грн/кг). Зато должна снизиться цена на пшено – с 30-35грн/кг до 20-22 грн/кг, так как проса в этом году собрали достаточно.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что главная причина стабильно высоких урожаев – теплые зимы и нежаркие летные месяцы, а причина повышения цен на хлеб, муку и крупы – крепкая гривня.

«С каждым годом аграрии собирают все больше зерна, так продолжается пять лет подряд, хотя раньше более урожайные и менее урожайные годы чередовались, поэтому на следующий год рекорда может и не быть. Но урожайность влияет на цены намного меньше, чем курс доллара. Не забываем: почти половина зерновых у нас экспортируется, а удобрения, посевной материал, топливо – импортируются. В 2018 году аграрии все это покупали по курсу 28 грн за доллар, в 2019-м они продают зерно по курсу 24 грн за доллар. То есть только за счет укрепления гривни аграриями потеряна почти половина прибыли. Поэтому на внутреннем рынке они будут поднимать оптовые цены на свою продукцию: зерно, крупы и т. д. до максимально возможных», – анализирует Пендзин.

Пендзин также говорит, что бакалея в 2020 году будет дорожать не менее, чем на уровень инфляции или на 0,5% в месяц, а хлеб – выше инфляции в 1,5-2 раза, или на 0,8-1% ежемесячно, прежде всего это касается премиальных сортов, сдобы и кондизделий.

А вот эксперт агрорынка Мария Колесник напомнила, что сейчас на рынке зерна сложилась неблагоприятная внешнеторговая конъюнктура: пока из прогнозированных продаж 20 млн т зерна продано всего 13,2 млн т. Поэтому в 2020 году Украине придется жестко конкурировать с Россией и другими производителями зерна. Это позволяет надеяться, что на внутреннем рынке цены могут быть ниже нынешних.

Несмотря на рост цен, украинцы все больше стараются покупать продукты по мере надобности и все меньше делают запасов. Ассоциация поставщиков торговых сетей Украины совместно с Research & Branding Group опубликовали новые результаты исследований относительно того, сколько семей делают запасы на зиму. Из них следует, что если год назад 80% людей делали запасы консервации, варенья или овощей в погребах, то сейчас таких 75%. Было опрошено свыше 2000 респондентов по всей Украине, кроме неподконтрольных территорий.

Самые запасливые люди живут в западных регионах, там их 85%. На востоке и на юге таких меньше всего – 68%. Наиболее популярны консервация и соленья, более 69% украинцев сделали именно такие запасы. Варенье и соки закрывали почти 62% сограждан, овощи в погреб заложили 49%, сухофрукты запасают 36, 18% делают мясную тушенку. Южане закатывают в банки преимущественно огурцы – 91%, жители восточных регионов – помидоры – 83%, в западных областях популярны обильно растущие в карпатских лесах грибы – 57%. Овощные консервированные салаты и ассорти предпочитают 41% проживающих в центре страны.

Если оценить динамику по каждому виду заготовок, то желающих делать консервы и соленья за год уменьшилось на 8%, или до 69%, варить варенья и консервировать соки – на 12%, или до 61%. С 61% до 49% сократилось количество тех, кто закладывает на хранение овощи борщевого набора.

А вот по заготовкам не переработанных продуктов снижение количества запасливых намного меньше: замораживают овощи 48% опрошенных, или на 5% меньше, 33% (-1%) набивают морозилки мясом, 31% (-2%) копят впрок бакалею.

«Молодое поколение хочет больше зарабатывать, а не тратить время на работу на огородах и заготовку запасов, рачительностью отличаются прежде всего те, кто постарше и пенсионеры-дачники. Для последних, при наличии маленьких пенсий и большого количества свободного времени, это шанс выжить. Но пенсионеров становится все меньше, а тех, кто хорошо зарабатывает, как трудовые мигранты, и может позволить себе переплатить за готовые соленья и варенья, все больше, отсюда и снижение количества запасливых», – анализирует Алексей Дорошенко.

У тех, кто привык питаться с огорода, свои причины.

«Во-первых, я знаю, что я ем, так как выращиваю фрукты-овощи на органических удобрениях, квашу, засаливаю и закатываю их в банки без всякой химии и консервантов, только соль и уксус. Во-вторых, получается намного экономнее, например, банка огурцов обходится втрое дешевле покупной. В-третьих, посильная работа на свежем воздухе намного полезнее для здоровья, чем сидение на лавочке у подъезда в загазованном городе», – оппонирует пенсионерка-дачница Екатерина Бунчук.

Как видим, у каждого поколения свои резоны.