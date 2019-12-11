На Луганщине без воды временно останутся три города

Жители Лисичанска, Новодружеска и Приволья (Луганская обл.) с 11 по 13 декабря будут без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

«11 декабря с 23:00 по 13 декабря включительно в связи с переподключением и вводом в эксплуатацию новой магистрали водопровода по ул. Генерала Потапенко будут обесточены водонасосные станции "Белогоровская" и "Лисичанская"», – говорится в сообщении.

«Просим жителей центральной части города, района завода "Пролетарий", 41-го микрорайона, городов Новодружеск и Приволье сделать запас воды на период отключения», – заявили в мэрии Лисичанска.