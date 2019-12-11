В ООН положительно оценили переговоры в Нормандском формате

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с одобрением воспринял результаты встречи лидеров стран-участниц Нормандского формата – Германии, России, Франции и Украины, которая прошла 9 декабря в Париже. Об этом сообщает пресс-центр ООН.

«Генеральный секретарь заявил о решительной поддержке ООН лидирующей роли стран-членов "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках Минских соглашений», – говорится в сообщении.

«Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах», – сообщили в пресс-центре ООН.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.