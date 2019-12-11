Разрушена войной: Как восстанавливают психиатрическую больницу в Славянске (Фото, видео)

Уже в феврале 2020 года планирует начать полноценную работу главный корпус областной психиатрической больницы, расположенной на окраине Славянска в поселке Семеновка. О ходе восстановления разрушенного в 2014 году больничного комплекса «Донецким новостям» рассказал главный врач КЛПУ «Областная психиатрическая больница г. Славянска» Юрий Смаль.

До войны медучреждение состояло из 6-ти больничных и 4-х хозяйственных корпусов, оно было рассчитано на 420 мест. Но после захвата в апреле 2014 года Славянска психиатрическая больница стала одним из основных опорных пунктов незаконных вооруженных формирований «ДНР». С начала мая территория клиники все чаще попадала под артобстрелы, а во время последующих боев корпуса больницы были разрушены окончательно. В тот период ни один из пациентов не пострадал – 25 мая всех оставшихся удалось эвакуировать в иные психиатрические учреждения Донецкой области.

Корпуса ОПБ г. Славянска 2014-2018 гг./ Фото: ulitka.info, «Восток SOS», скриншоты видео YouTube

После освобождения Славянска нужно было возобновлять работу больницы. Было решено временно разместить психиатрический комплекс в помещениях бывшего профилактория завода «Славтяжмаш». Здесь медики работают и сейчас.

Основная проблема, с которой столкнулся коллектив, – здания профилактория не эксплуатировались около 7 лет. Восстанавливали помещения своими силами. «Я был удивлен, что мой персонал умеет выполнять не только медицинские, но и строительные работы. В здании, находящемся в запустении, пришлось класть полы и стелить линолеум. Все это делали врачи и медсестры. Трудились все в 2 смены, и не имело значения, ты – врач или младший медперсонал, работали все на равных», – рассказал главный врач «ОПБ г. Славянска» Юрий Смаль.

Основные работы были выполнены за 2 месяца. В октябре 2014 года было открыто первое отделение. До конца года было открыто еще два отделения для пациентов с острой формой психиатрических заболеваний (мужское и женское). На 1 декабря здесь было развернуто 200 коек, а также дневной стационар.

Уже в 2015 году остро встал вопрос оказания психиатрической помощи людям, страдающим также туберкулезом. Обратились к Психиатрическому обществу Украины, после этого был открыт спецсчет, на который начали поступать средства от больниц и учреждений различного профиля. Это позволило в 2016 году восстановить психо-туберкулезное отделение.

«Следующей категорией, на которую было обращено внимание, – это дети. Они видели обстрелы, а, может быть, и смерть других людей, это сильно сказалось на их психике. Поначалу маленьких пациентов приходилось направлять на лечение в соседние Запорожскую и Харьковскую области. Однако нуждающихся в лечении детей было много, и у соседей не всегда были места для госпитализации. Поэтому встал вопрос о восстановлении у нас детского отделения. Я выходил на многие международные организации, но, в итоге, помочь нам оказал Люксембургский Красный Крест, при поддержке правительства Германии», – продолжил главврач.

В течение 2017 года были полностью завершены строительные и отделочные работы в детском отделении больницы. Славянская областная психиатрическая больница начала принимать детей со всей области. «Конечно, мы не можем принять детей из временно неподконтрольной территории Украины. Но если они с родителями зарегистрированы как переселенцы, то – милости просим. И, кстати, представителей такой категории детей, тоже довольно немало», – констатировал руководитель больницы.

Детское отделение ОПБ г. Славянска

Юрий Смаль отмечает, что главное – удалось сохранить ценный коллектив специалистов. «Многие из моих коллег ждали открытия отделений, не пытаясь устроиться на работу в другие места. Я думаю, не последнюю роль сыграла и положительная атмосфера, всегда царившая внутри нашего коллектива», – отмечает он.

Но временные помещения были рассчитаны на меньшее количество лечебных мест. Поэтому следующим этапом стало решение о восстановлении разрушенных войной зданий больницы. В 2018 году разработали проектную документацию на все корпуса, которые подлежат восстановлению. Была пройдена соответствующая экспертиза, и пошло финансирование: 30% – из областного бюджета, 70% – из Государственного фонда регионального развития.

«Согласно плану, больничный комплекс займет ту же территорию, которая принадлежала ему до войны. А вот количество отделений даже станет больше. Например, планируется выделение отдельного помещения для оказания психологической помощи участникам АТО/ООС и членам их семей. Также будут оказываться услуги для временно перемещенных лиц, потому что многие из них очень нуждаются в этом», – поделился главврач.

«На территории будущего больничного комплекса предусмотрено целое спортивное сооружение, которое будет включать множество тренажеров, а в каждом отделении будет своя комната реабилитации. Для этого будет увеличен штат психологов и психотерапевтов, реабилитологов, эрготерапевтов», – добавил он.

Сейчас завершается восстановление главного корпуса. Переехать в него медики и пациенты планируют уже в феврале 2020-го. «Здесь будут самые современные условия пребывания пациентов, все виды реабилитационных мероприятий. Будут здесь и эрготерапевты, и физические реабилитологи, появится возможность оказания всех видов помощи. Если мы сегодня делаем упор на медикаментозное лечение, то в новых зданиях мы сможем к этому добавить и другие методы восстановления психического здоровья», – отметил Юрий Смаль.

Восстановление главного корпуса ОПБ г. Славянска. / Фото: dnews.dn.ua

После окончания работ в главном корпусе начнется восстановление госпитального корпуса. А в освободившимся в итоге нынешнем здании будет открыто гериатрическое отделение. «Такое отделение для оказания помощи лицам пожилого возраста существовало до войны, но, при дефиците площадей, его открытие было пока невозможно», – пояснил главврач.

«Пока сложно говорить о сроках полного завершения работ по восстановлению больницы. Все упирается в необходимые средства, причем, немалые. Ведь нам необходимо не только восстановить здания, приобрети оборудование, но и облагородить территорию больничного комплекса. Она должна соответствовать всем современным требованиям. Но, дело движется, и, я надеюсь, в будущем мы сможем увидеть его успешное завершение», – резюмировал Юрий Смаль.

Территория ОПБ г. Славянска

Как сообщалось ранее, 4-хэтажное здание с 5-м техническим этажом главного корпуса возвели за год и 3 месяца. В этом корпусе площадью свыше 7 тыс. кв. м будет 500 комнат, три лифта, флюорографический и рентген-кабинеты. Решеток на окнах здесь не будет, потому что стекла все бронированные. Стоимость проекта – около 250 млн грн.

Строительные работы здесь начали в августе 2018 года, завершить планируют до конца этого года, а в январе 2020-го намерены достроить еще один – административно-бытовой корпус, расположенный в 100 м от главного.