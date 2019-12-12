Помотавшись по Украине, открыл бизнес в Северодонецке: История переселенца из Луганска

Переселенец из неподконтрольного украинским властям Луганска Валерий Колодочка до начала боевых действий на Донбассе работал в крупном банке, потом занимался бизнесом, но с 2014 года был вынужден начинать все с нуля. Об этом мужчина рассказал в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, в конце 2013 года – в начале 2014-го в Луганске он открыл три бизнеса сразу – туристическое агентство, кафе и аптеку.

«Работа шла успешно, мы начали развиваться. К нам приезжали из центра города пить именно наш кофе, ведь все было сделано профессионально. Я ездил на курсы в Харьков; получил сертификат бариста... Вдруг – началась война, и мы вынуждены были сначала эвакуировать детей (в конце мая 2014-го года). В Киев. Там санаторий был – "Октябрь", если не ошибаюсь. Жена еще продолжала в банке работать – и руководство сделало что-то вроде благотворительного взноса, поэтому проживание детей в санатории было бесплатным», – вспоминает Валерий.

У него двое детей: дочери 21 год, сыну – 8 лет. После эвакуации детей в Киев он с женой еще оставался в Луганске до июля, а в августе вся семья приехала в Счастье (Луганская обл.).

«Узнали, что там есть волонтеры, которые провозят какими окрестностями из Луганска вещи переселенцев, таких, как я. Правда, к тому времени я еще не считал себя переселенцем. Осень была на подходе; детям нужно было зимнюю одежду, потому что они практически выехали в футболках и шортах. И мы решились поехать домой. Ехали очень быстро по полям, водитель говорил – так надо, чтобы мина промахнулась. Заехали, кажется, через Александровку (городок на крайнем востоке Луганска, – прим. ред.), сейчас не помню, но по направлению, где тогда была областная ГАИ», – рассказывает мужчина.

В Луганске у него был свой автомобиль, который во время отъезда 6 июля 2014 года оставили на железнодорожном вокзале, заплатив охраннику за 3-4 дня. «Хотели дать больше – охранник сказал: не надо, приедете – рассчитаетесь за весь период. К тому времени, когда мы были под Киевом, мне начали звонить охранники, сказали, что приезжают люди с оружием, массово забирают машины. Мою не забрали, но, как мне рассказывали, кому-то она приглянулась, и охранникам приказали: если хозяин вернется – не отдавать. Позвонить им. Ну, я все понял: они приедут за ключами и паспортом. Чтобы машину не надо было взламывать. Потом мне еще раз позвонили – предлагали ее перегнать. Как они собирались это делать без ключей? А потом мне повезло: связь в Луганске исчезла полностью. И когда я приехал, никому они позвонить не смогли. Это, во-первых. А во-вторых, охранника, который мне звонил, убили. Ударили прикладом в грудь – и у него случился сердечный приступ. Мужчина пожилой, не выдержал. И, собственно, последнее, что я услышал от него... Во время нашего разговора приехали какие-то люди, начали погром, и в трубке я смог разобрать его крик: "Что вы делаете?! Побойтесь Бога!.." Он пытался их остановить и поплатился своей жизнью», – делится историей Валерий.

Мужчине удалось забрать свой автомобиль за взятку в 400 грн новым охранникам. После этого его семья снимала не одну квартиру, несмотря на то, что у них были родственники на подконтрольной украинским властям территории Луганщины.

«У жены родители в Северодонецке – приехали с Сумщины и Черниговщины, а она уже здесь родилась. Мой отец – из Луганщины, после медицинского института остался в Северодонецке, как в перспективном в то время городе. Но мы ни к кому не поехали – снимали квартиру: одну, вторую, третью», – отметил Валерий.

Но все же решили переехать в Северодонецк. Здесь пришлось начинать все с нуля, денег на собственный бизнес не было, хотя распродали в Луганске все, что могли.

«С турагентства я вывез компьютер, сохранились договора с туроператорами... Они – наши, работают по всей Украине. Нашел помещение, установил контакты, арендовал комнату в торговом центре, купил стол, стул... Сначала сам работал, потом привлек помощника. Это было в 2015 году. В тот год мало кто хотел куда-то ехать, поэтому агентство оказалась неприбыльным. Меня поддерживала финансово партнер из Германии, благодаря ей я некоторое время продержался, но долго так продолжаться не могло. Я вышел на работу – меня пригласили в государственную банковскую структуру. Почти год я там работал, но после того, как побыл в собственном бизнесе, работать на кого-то было крайне некомфортно. К тому же возникли определенные недоразумения с руководством. Я решил из банка уйти – и снова встал вопрос: "Что делать?" Пока искал на него ответ, стал на учет в городском Центре занятости как безработный», – говорит переселенец.

«Нашел в интернете объявление о продаже готового бизнеса "под ключ", как было написано: "Блинная". Вон там, напротив, павильон. Я встретился с продавцом; он сказал, что это арендованное помещение, он продает точку, чтобы сохранить другую. Я согласился, родители мне помогли. Девушки остались те, что уже работали. Но это в будущем сыграло со мной злую шутку. Год прошел, я начал разбираться – что к чему. Бизнес стал почти прибыльным – и тут меня фактически выбросили на улицу», – делится опытом Валерий.

После этого он арендовал новое помещение и в мае 2019 года открыл здесь кофейню «Пан Млинець» («Господин Блин»). Ремонт сделал своими руками, зарегистрировал свою торговую марку и теперь мечтает об открытии собственной сети.

«Надо зиму пережить. Полный цикл проработать на этой локации. Посмотреть перспективы, и, если они окажутся хорошими, новую точку открывать. Или менять саму локацию, если это не подойдет. А так – хотелось бы иметь еще 2-3 точки в Северодонецке, и дать возможность другим предпринимателям по моему примеру, через франчайзинг открывать заведения в других городах. Я хочу разработать этот франчайзинг. Я здесь уже многое сделал сам. Рецептура была разработана мной, моей женой. Начинки мы разработали оригинальные – нет аналогов», – поделился планами переселенец.