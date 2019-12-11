«В Еленовке не едет никто»: Ситуация в пунктах пропуска утром 11 декабря

Сегодня утром, 11 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 37,5 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8630 человек и 985 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7060 человек и 1140 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7535 человек и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3420 человек и 700 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10870 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 275 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «7:11. Еленовка в Украину: из-за тумана ничего не видно, но очередь дальше магазина»;

Lubov: «8:07. В Еленовке тьма машин. Не считали, но стоят до моста от КПП, плюс перевозы кучей стоят у блокпоста»;

Anzhela: «8:34. Еленовка. Машин тьма, почему-то не пропускают. Больше часа стоим за Беркутом без движения от слова "совсем" в Украину»;

Роман: «8:41. В Новотроицке в сторону Донецка большая очередь. Движение очень слабое в основной. Наверное, едут перевозы»;

Anzhela: «8:49. В Еленовке не едет никто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.