В Великобритании отреагировали на переговоры в Нормандском формате

Великобритания приветствует договоренности, достигнутые на встрече лидеров стран-участниц Нормандского формата, которая прошла 9 декабря в Париже. Об этом говорится в заявлении пресс-службы посольства Великобритании в Киеве.

«Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите "нормандской четверки", в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта», – говорится в сообщении.

«Мы продолжаем призывать Россию выполнить ее обязательства по Минским договоренностям», – заявили в британском посольстве.

В ООН также положительно оценили переговоры в Нормандском формате. В частности, генеральный секретарь организации заявил о поддержке стран-участниц переговоров по Донбассу.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.