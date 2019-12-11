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Почти 25% опорных школ в Украине не отвечают требованиям: Названы причины

11.12.19 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине создана сеть из 840 опорных школ, и этот процесс продолжается. Однако примерно 200 из этих новых учебных заведений не отвечают предъявляемым требованиям. Это связано с тем, что в 2016 году, когда опорные школы только начали создавать, не было четких критериев. Об этом заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала в комментарии «Сегодня».

«Мы попробуем вместе с органами местного самоуправления упорядочить эту сеть. В каждой объединенной территориальной громаде должна быть опорная школа, где дети смогут получить качественное образование; которая будет оборудована современными кабинетами, где будет соответствующий педагогический состав, и которая дает качественные результаты образования. По нормативным документам другие школы будут начальными. Они будут филиалами опорной школы», – объяснила Мандзий.

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