Иностранные военные дипломаты посетили подразделения Объединенных сил на Приазовье (Фото)

Иностранные военные дипломаты посетили подразделения Объединенных сил на Приазовье. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В рамках рабочего визита на восток Украины представители Киевской ассоциации военных атташе посетили подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил на мариупольском направлении.

Как сообщили военные дипломаты, целью визита является изучение фактической ситуации в районе проведения боевых действий, а также достоверное информирование высшего руководства стран, которые представляет Ассоциация.

«Выезды военных атташе в район проведения ООС мы проводим ежегодно. Для наших зарубежных партнеров это прекрасная возможность воочию увидеть, что здесь происходит и оценить реальное положение дел непосредственно на месте», – отметил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валентин Левчик.

Представители военно-дипломатического корпуса ознакомились с особенностями и условиями работы на мариупольском направлении военного мобильного госпиталя и посетили еще ряд мест, в том числе ознакомились с деятельностью контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово».