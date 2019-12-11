В «ДНР» сообщили о воинской обязанности для получивших российский паспорт

Вместе с получением российского паспорта у украинцев, проживающих на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса, появляется ряд обязанностей, одна из которых – воинская. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что в России призыву в армию подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет – сроком на год. Граждане обязаны явиться в двухнедельный срок со дня приобретения гражданства РФ в военный комиссариат по месту жительства (месту регистрации) для постановки на воинский учет. «Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет», – цитируют местные интернет-ресурсы Министерство обороны РФ.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона №58-Ф3 граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан, постоянно проживающих за пределами РФ», – приводят в «ДНР» информацию из документа Минобороны. И в нем же отмечается, что «при въезде в РФ граждане обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет и в соответствии с законодательством РФ могут быть призваны на воинскую службу».

При этом, как утверждают в «ДНР», «в некоторых российских военкоматах сказали, что если жители ДНР не планируют находиться в России более 3-х месяцев, то ставить таких на воинский учет, скорее всего, не будут».

«Но лица призывного возраста при переезде на ПМЖ в Россию подлежат призыву в армию, даже если ранее служили у себя на родине», – сообщают в «республике».

Также на интернет-ресурсах неподконтрольной Донетчины сообщается, что военкоматы российского Ростова-на-Дону призвали на службу нескольких ранее уже служивших в армии в Украине мужчин из «ДНР», получивших теперь российский паспорт.