Коммунальные баталии: Отключение от электроснабжения водоканала в Лисичанске перенесено

ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО»), которое предупреждало, что в понедельник, 9 декабря, обесточит Лисичанский водоканал из-за долгов перед энергетиками, перенесло отключение предприятия от электроэнергии. Об этом заявил исполнительный директор «ЛЭО» Андрей Колосов.

В понедельник, 9 декабря, депутаты Лисичанского горсовета собрались на внеочередную сессию, на которой выступил исполнительный директор «ЛЭО». По его словам, отключение водоканала перенесли из-за договоренностей с Луганской облгосадминистрацией.

«Ни водоканал, ни мэр города ни разу не выходили на переговоры по поводу сегодняшнего (9 декабря, – прим. ред.) отключения», – заявил Колосов.

Он предупредил, что если не будут выполнены обещания Лисичанскводоканала по поводу оплаты долга, возникшего до 1 января, теперь уже 24 декабря Лисичанский водоканал будет полностью обесточен. «И дальше мы будем разговаривать в суде», – добавил исполнительный директор «ЛЭО».

Со второй попытки депутаты Лисичанского городского совета выделили Лисичанскому водоканалу 700 тыс. грн – на зарплату работникам. «Изначально внеочередная сессия собиралась для того, чтобы мы могли выделить финансовую поддержку предприятию – горводоканалу для оплаты "Энера-Восток" ("Енера-Схід"). Мы сегодня заинтересованы в заработной плате наших рабочих, и мы сегодня заинтересованы в текущем потреблении электроэнергии», – прокомментировал ситуацию мэр Лисичанска Сергей Шилин.

«Сегодня мы и так платим 3,5-3,6 млн грн ежемесячно "Энера-Восток". Из этих денег 1,5 млн грн уходят на расчетный счет "ЛЭО". То есть – мы свои обязательства выполняем», – добавил Лисичанский городской голова.

Как сообщил директор Лисичанского горводоканала Сергей Лозыченко, предприятие планирует погасить задолженность по зарплате своим работникам за июль. «Мы планируем полностью выплатить за июль задолженность по заработной плате. Задолженность составляет 2,2 млн грн. Эта помощь в 700 тыс. грн, а нашими средствами мы будем искать еще 1,5 млн грн», – сказал он.

«По текущему потреблению [электроэнергии] у нас на сегодняшний день задолженности нет. На сегодняшний день мы оплатили 1 млн грн, выделяем еще 637 тыс. грн», – добавил директор Лисичанского водоканала.

В свою очередь в «ЛЭО» продолжают обвинять власти Лисичанска в несоблюдении договоренностей по выплате долга, который составляет более 167 млн грн. «Сейчас городскими властями Лисичанска не выполняются условия кучи гарантийных писем, предоставленных его главой по уплате задолженности перед ООО "ЛЭО". В случае, если город продолжит вести диалог в том же направлении, а именно, отказываться оплатить задолженность, то вынуждены будем осуществить обесточивание ЛКСП "Лисичанскводоканал" 24.12.2019. Более никакие письма с гарантиями приниматься во внимание не будут!», – заявили в пресс-службе «ЛЭО» во вторник, 10 декабря.

Ранее в «ЛЭО» сообщили, что из-за долгов за электроэнергию определили дату отключения от электроснабжения водоканала в прифронтовой Попасной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»