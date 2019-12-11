В Луганске показали зоопарк (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске зоопарк будет работать и зимой. Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.

В частности, в зоопарке, расположенном на территории Парка имени 1 Мая, подготовлены кормовая и материальная базы для работы зимой.

Как уверяет «директор» парка Светлана Оксенгорова, затянувшаяся теплая погода на руку зоопарку. «Все у нас есть: сено, овощи, фрукты заготовили на зиму, тыквы много заготовили – в этом году урожай был хороший; комбикорм, морковь, капусту мы покупаем раз в 2 недели. Жители города и друзья зоопарка угощения передают. Но, в целом, мы справляемся сейчас сами», – сообщила она.

Теплолюбивые животные и птицы в канун холодов перемещены в теплые зимники, остальные, которые не боятся морозов, в том числе и выросший в местных широтах лев Симба, остаются в своих вольерах. Как и в прошлую зиму, остаются на виду и пара молодых медведей, впадать в спячку они отказались.

Есть в зоопарке и родившееся в этом году потомство: в марте на свет появились два енотика, в октябре – ослик. Также живут в клетке годовалые белочки, родившийся в этом году ворон.

Как сообщила Оксенгорова, пушные звери на зиму оделись в пушистые густые шубки, поэтому они сейчас очень красивые.

Как утверждают в «ЛНР», в сутки обитающим в зоопарке хищным животным и птицам необходимо около 20 кг мяса, не считая круп и овощей для травоядных и птиц. А с наступлением холодов все животные переходят на усиленное питание, и расход мяса, в зависимости от температуры окружающей среды, может увеличиваться до 35-40 кг. Сейчас зоопарк насчитывает около 150 обитателей.