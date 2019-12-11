В «ДНР» 4 единицы техники тушили пожар на территории храма

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) произошел пожар на территории храма Николая Чудотворца. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», пожар произошел 10 декабря.

«В Ясиноватой произошел пожар в одноэтажном здании на территории храма Николая Чудотворца. Огнем уничтожены 4 деревянных двери, оконный блок и мебель на площади 8 кв. м, также повреждена кровля на площади 20 кв. м», – уверяют в «республике».

«Пожар был ликвидирован. Для тушения привлекались 4 единицы техники и 23 человека личного состава», – добавляют в «ДНР».

Также сообщается, что жертв нет, иконы удалось спасти.