Сводка из зоны ООС за 10 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Лебединского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Кондрашевки Новой – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

у поселка Шумы (Торецк) – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Луганского – из минометов калибром 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Катериновки и Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 54 единицы. Под огнем оказались поселки Доломитное, Гольмовский на горловском направлении; район "Вольво-центра", поселки шахты "Трудовская", Александровка на донецком направлении; села Новоласпа, Белая Каменка, Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС)».