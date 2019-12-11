Жуткое ДТП на Донетчине: Пострадавшую из авто вырезали спасатели

В Славянском районе Донетчины сегодня утром, 11 декабря, спасатели деблокировали женщину, пострадавшую в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 2:30 спасателям поступило сообщение о ДТП неподалеку с. Богородичное.

«На месте происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля с деревом один человек погиб и 2 пострадали. В результате аварии женщина, 1983 года рождения, была заблокирована в салоне автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину и передали ее сотрудникам "скорой медицинской помощи". Пострадавшие были госпитализирована в городскую клиническую больницу № 1 г. Славянска в состоянии средней тяжести», – рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП выясняются.