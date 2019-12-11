Написавшие письмо Пушилину больше не работают: В Донецке водителям электротранспорта задерживают зарплату

В неподконтрольном украинским властям Донецке водители трамваев и троллейбусов жалуются на невыплату зарплаты. Ситуацию местные жители обсуждают в соцсетях.

«"Донэлектроавтотранс" – водители трамваев и троллейбусов уже не могут выходить в рейс в голодном состоянии! У большинства из них семьи голодные, оказались в этой ситуации по причине того, что руководство Донэлектроавтотранс задерживает заработную плату, перечисленную на их счета еще две недели назад! При этом выручка с каждого трамвая и троллейбуса сдается им каждый день. До каких пор руководство "Донэлектроавтотранс" будет продолжать издеваться над своими сотрудниками?», – пишет Светлана в местном паблике.

Иные жители Донецка отмечают, что деньги на предприятие поступают в том числе и от продажи билетов в киосках:

Евгений: «Кассу сдают как водители, так и те же кассиры в ларьках с остановок»;

Денис: «Деньги за покупку талонов, которые покупаются не у водителя, все равно идут в казну "Донэлектроавтотранс"».

Также дончане спорят о том, что можно сделать в такой ситуации:

«Безумный Гений»: «Соберитесь и не выйдите на работу, пусть руководство на трамваях и троллейбусах людей по городу развозит»;

Наталья: «Так у нас бастовать нельзя!»;

Анна: «Люди, которые в открытую написали письмо Пушилину, больше не работают, несмотря на нехватку водителей».

Обсуждается и возможное закрытие предприятия, а также повышение цен на проезд:

Евгений: «Там этот "электротранс" и так на ладан дышит, давно пора поднимать плату за проезд в нем. И деньги пускать на зарплату тем же работникам. Но не факт, что если поднимут плату за проезд, то поднимут и з/п. Скорей всего, как всегда, все где-то осядет»;

Анна: «Конторе уже несколько раз поднимали з/п, а работникам только и говорят, что денег нет»;

«Галерея Автопризраков»: «Рано или поздно электротранспорт и так вымрет. Маршрутки одни останутся. Вон, в Луганске трамвай сразу же убрали»;

«Безумный Гений»: «В Макеевке тоже»;

Виктор: «Если все так плохо, зачем вы ходите туда работать?»;

Наталья: «А если люди отработали всю жизнь, что им делать, куда им идти работать?»;

Анастасия: «Такое чувство, что водитель трамвая – это не должность, а черная дыра – работать пожизненно. Вряд ли кто-то будет терпеть и сидеть без з/п»;

Максим: «Сделать муниципальный транспорт по 10 руб. (3,7 грн по местному курсу на 11.12.2019 – ред.), и чтобы пенсионеры платили. Будут зарплаты и будут трамваи чиниться нормально»;

Евгений: «Ну чтоб пенсионеры платили, это надо хотя бы пенсии привести в норму»;

Игорь: «Убрать все льготы и проезд 10 руб. (3,7 грн – ред.)»;

Анна: «Причем тут руководство предприятия? Администрация города еще не перечислила деньги на счет. Зато сами получили еще в начале месяца»;

Юлечка: «Этот "транс" реально задолбал! Подчиняются администрации города, сами являются коммунально-коммерческим предприятием, причем на самоокупаемости! Тянут с выплатой этих мизерных зарплат. Все не могут с баблом расстаться! Поурезали все доплаты, люди реально стали получать копейки… Платят голую почасовку. А оплата у них 43 руб. 77 коп. в час (16,4 грн – ред.). Знаю, что многие отсюда смотали в Одессу или в Москву. Там хоть ценят своих работников и платят более-менее».

Напомним, коммунальное предприятие «Донэлектроавтотранс» не может найти кадры. Кадровый вопрос на предприятии называют «острым», ощущается большая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, рабочего персонала.