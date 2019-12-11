В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об особом статусе Донбасса

В Верховной Раде Украины во вторник, 10 декабря, зарегистрирован законопроект №2569 о внесении изменений в действующий закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Как сообщают «Донецкие новости», информация об этом появилась на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта выступили представители фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Полное название документа – «Проект закона о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"».

Согласно действующему закону, статья 1 звучит так: «Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2019 года включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее – отдельные районы Донецкой и Луганской областей)».

Текста законопроекта №2569 на сайте Верховной Рады пока нет.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года, будет продлен на 1 год.