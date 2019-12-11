Эксперт назвал главную победу встречи «нормандской четверки» в Париже

Риски замораживания конфликта на Донбассе остаются и после переговоров лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия), которые состоялись 9 декабря в Париже. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Главной победой встречи "нормандской четверки" стал сам факт разморозки Минского процесса. Лидеры 4-х государств продемонстрировали желание договариваться в поисках пути решения ситуации на Донбассе», – сообщил Чаленко.

«В данном случае я не могу не отметить вклад настойчивости президента Зеленского, который сделал все, чтобы встреча на наивысшем уровне состоялась. При этом он действительно не перешагнул "красных линий", а сделал упор на гуманитарную составляющую», – добавил он.

Эксперт отметил и роль лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Кроме того, по словам Чаленко, не исключаю, что вначале Зеленский мог быть готов на более радикальные шаги, но серия митингов по всей Украине на протяжении нескольких месяцев внесла свой вклад.

«Как и было прогнозировано, легче всего будет решаться вопрос обмена пленными в формате "всех на всех" до конца этого года, а также разведение сил на 3-х новых участках до конца марта 2020 года», – рассказал глава Центра анализа и стратегий.

Не стала неожиданностью, по его словам, договоренность о продлении существующего закона об особом статусе Донбасса – с внедрением в тело закона «формулы Штайнмайера».

Также эксперт остановился на минусах встречи. «Касательно минусов встречи, то это, безусловно, диаметрально противоположное виденье завершения войны у российской и украинской сторон. Несмотря на красноречивую демонстрацию договариваться, ни одна из сторон не готова на системный компромисс», – объяснил Чаленко.

По его словам, особенно это касается вопроса местных выборов на Донбассе и передачи контроля над восточной границей Украине. «На данном этапе я не вижу точек соприкосновения, хотя они вполне могут появиться до анонсированной встречи «четверки» через 4 месяца. К примеру, этому могут послужить будущие договоренности Украины и РФ в энергетической сфере», – сообщил Чаленко.

«В тоже время нужно осознавать, что риски замораживания конфликта остаются. Этот вопрос будет зависеть напрямую от желания России и Украины делать дальнейшие и равноценные шаги друг к другу в рамках заявленного процесса», – резюмировал эксперт.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Парижская битва за Донбасс: Эксперты оценили переговоры "нормандской четверки"».