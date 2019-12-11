В Мариуполе разыскивают авто, которое сбило женщину и покинуло место ДТП

В Мариуполе полиция разыскивает автомобиль, который вечером во вторник, 10 декабря, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло 17:10 – 17:20 на перекрестке ул. Кальмиусской и Котляревского.

«Транспортное средство неизвестной марки (автомобиль черного или серого цвета, в государственном номерном знаке которого возможные комбинации из цифр: 2-4-8-2) совершил наезд на женщину 1964 года и позже уехал в неизвестном направлении», – рассказали в полиции.

Женщина была госпитализирована в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«Просим всех свидетелей и очевидцев происшествия, лиц, имеющих любую информацию по этому поводу, сообщить по телефонам: 0677956959, 0983122548, 0962334947. Анонимность гарантирована!», – обратились в полиции.