Лавров и Помпео обсудили переговоры в Нормандском формате

Государственный секретарь США Майк Помпео в Вашингтоне во вторник, 10 декабря, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудил с ним переговоры в Нормандском формате, которые прошли 9 декабря в Париже. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Я подробно пробрифинговал госсекретаря США Майка Помпео и его делегацию о состоявшихся вчера (9 декабря, – прим. ред.) переговорах в рамках Нормандского формата в Париже, о принятых там решениях, о тех вопросах, которые еще предстоит урегулировать, чтобы полностью двигаться в направлении выполнения Минских договоренностей», – заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Помпео в Вашингтоне.

«Принципиально важно, что итоговый документ, одобренный президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии, подтверждает незыблемость Минских договоренностей и требует их полного выполнения. Это абсолютно стопроцентно наша позиция», – цитирует главу российского дипломатического ведомства пресс-служба МИД РФ.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.