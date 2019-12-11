В Славянске подозревают молодого парня в изнасиловании ребенка

В Славянске (Донецкая обл.) 18-летнего местного жителя подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой 18-летнему местному жителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, а именно изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, независимо от его добровольного согласия», – говорится в сообщении.

«8 декабря 2019 года парень, находясь со знакомой 12-летней девочкой в салоне автомобиля, принадлежащего его родственнику, и достоверно зная возраст указанного лица, предложил ей вступить с ним в половые отношения и, получив добровольное согласие, совершил в отношении нее действия сексуального характера», – заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.