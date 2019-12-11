«Обезопасила» банковский счет: Жительница Донетчины лишилась почти 20 тыс. грн

Жительница Мироновского (Донецкая обл.) лишилась 19,5 тыс. грн, поверив мошенникам. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в полицию Бахмута обратилась 59-летняя жительница Мироновского с заявлением о том, что ее обманул неизвестный. Выяснилось, что женщине поступило сообщение о том, что якобы с ее банковского счета пытались снять деньги. Владелица счета сразу позвонила по номеру, который был указан в сообщении.

«Мужчина на другом конце представился сотрудником службы охраны банка и пообещал "помочь обезопасить свои сбережения". Для этого "сотруднику банка" необходимо было назвать номер счета и другие личные данные. Взволнованная женщина не задумываясь назвала мошеннику все необходимые данные и уже через несколько минут с ее счета было снято 19,5 тыс. грн», – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Мошенникам, которые выманили у деньги, грозит лишение свободы сроком до 3-х лет.