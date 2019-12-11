В «ДНР»: На трассе вблизи Харцызска произошли сразу три ДТП (Фото)

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области на скользком участке трассы вблизи Харцызска в течение получаса произошли три ДТП. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«24-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не учел дорожную обстановку (гололед), при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, потерял контроль над управлением авто и совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault Magnum, двигавшемся в попутном направлении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что через несколько минут после этого 52-летний дончанин, управлявший автомобилем ЗАЗ Daewoo Lanos, выехал на встречную полосу и врезался в стоящий после ДТП автомобилем Chevrolet Аveo.

«Примерно через 15 минут водитель автомобиля Mercedes Vito, превысивший безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим после совершения ДТП автомобилем ЗАЗ Daewoo Lanos. В результате ДТП 70-летний пассажир автомобиля ЗАЗ Daewoo Lanos был травмирован», – заявили в «полиции».