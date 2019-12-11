Украина на переговорах в Париже выбрала выгодную стратегию, – эксперт

Украинское руководство и президент на переговорах лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия), которые состоялись 9 декабря в Париже, выбрали наиболее выгодную для нашей страны стратегию – малых шагов. Об этом «Донецким новостям» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт отмечает, что встречу в Нормандском формате можно считать удачной для Украины на этом этапе. «Как по мне, украинское руководство и президент на эту встречу избрали наиболее выгодную для нашей страны стратегию – малых шагов. Когда мы двигаемся по двум компонентам – безопасному и гуманитарному», – считает Мусиенко.

«Безопасный касается прекращения огня, отведения вооружения. Пока это будет по 3-м новым участкам. Украина не пошла на то, чтобы делать это вдоль всей линии разграничения. И это правильная позиция, поскольку на линии разграничения есть такие места, где отводить наши войска – контрпродуктивно, т.к. лишает наших военных господствующих высот. Это невыгодно с точки зрения безопасности», – добавляет он.

Договоренность об обмене пленными руководитель Центра военно-правовых исследований также считает важной. «Позитивно и то, что Украина не повелась на российский шантаж в газовом вопросе. Насколько я понял, вопрос прямых поставок из РФ не рассматривается, переговоры по транзиту будут продолжены, а "обнуления" претензий НАК "Нафтогаза" к "Газпрому" не произошло – Россия и далее должна компенсировать Украине около 3 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража», – говорит Мусиенко.

Эксперт считает, что по результатам этой встречи президент Украины достиг максимума. «Никакой "зрады" национальных интересов не произошло. Стратегия малых шагов с понимаем того, что сперва безопасный и гуманитарный вопросы (открытие новых КПВВ, разминирование, допуск представителей Красного Креста к заключенным), а потом – политическая часть – правильна», – уверен Мусиенко.

«Мы видим определенный прогресс. Он не будет быстрым, но он отвечает украинским интересам, он приближает нас пусть не к миру, но хотя бы к реальному перемирию. И это – важно», – подытоживает он.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Парижская битва за Донбасс: Эксперты оценили переговоры "нормандской четверки"».