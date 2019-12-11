Вероятность пересмотра «языкового закона» очень высока, – политический эксперт

Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вступил в силу 16 июля этого года (был принят Верховной Радой 25 апреля, подписан президентом Петром Порошенко 15 июля), с высокой вероятностью будет пересмотрен. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический эксперт Денис Гороховский.

«Вероятность того, что "языковой закон" будет пересмотрен, крайне высока», – сообщил эксперт.

«Закон был принят в таком виде исключительно с целью набрать политические висты предыдущей властью (при которой он, собственно, принимался) в преддверии выборов, а не для защиты украинского языка, как заявлялось. Соответственно, он получился популистским, дискриминационным и несоответствующим заявленной цели», – добавил он.

Денис Гороховский считает, что авторы настолько увлеклись борьбой с русским языком, что не заметили, как ущемили и языки других нацменьшинств. И первая соответствующая реакция последовала от Венгрии.

«На сегодняшний день в Раде уже зарегистрированы несколько законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в данный закон. Будет ли проголосован какой-то из них или же будет еще один новый законопроект, сегодня говорить сложно, но то, что в нынешнем виде закон является антиконституционным и существовать не может, это однозначно», – говорит политэксперт.

«Также в пользу грядущих изменений говорит и тот факт, что это было обещано президентом в рамках его избирательной кампании», – добавляет он.

С мнением иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Смягчат ли в Украине "языковой закон": Эксперты сделали прогноз».