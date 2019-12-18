Житель Донецка показал опасную находку в подвале разрушенной больницы (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал разрушенное здание больницы №18, которая находится на пр. Киевском.

Здание лечебного учреждения частично разрушено, оно пострадало от боевых действий в 2014 году. Мужчина прошел по 1-му, 2-му и 3-му этажу, и показал, как сейчас выглядят кабинеты врачей, коридоры, где раньше ожидали очереди пациенты.

Некоторые помещения затронул пожар. Кабинеты разграблены, все ценное давно вынесли мародеры. На полу разбросаны шприцы, скарификаторы, медикаменты, медицинская документация.

Дончанин спустился в подвал, вход в который (со стороны двора) был открыт. Подвальные помещения – большой площади.

Помимо различного хлама, житель Донецка обнаружил и опасные предметы. В частности, примерно с десяток патронов разным калибром – 7,62 мм, 5,45 мм, 9 мм и другие. «Вот находка, боеприпасы», – сказал дончанин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube