На Луганщине чиновника Госрыбагенства привлекают к ответственности за превышение полномочий

Начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области подозревают в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием. О подозрении чиновнику сообщили следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Краматорске, информирует пресс-служба ГБР.

В пресс-службе проинформировали, что по предварительной информации сотрудник Госрыбагенства с рейдовой группой в составе четырех сотрудников Луганского рыбоохранного патруля и общественного инспектора прибыли на водохранилище «Райгородское» для проверки состояния охраны водных ресурсов в нерестовый период.

«Обнаружив нарушение порядка использования водоема, проверяющий обратился к гражданину с требованием их устранить. После полученного отказа, чиновник и сотрудники патруля начали изымать рыболовные сети и фасовать рыбу – гражданин пытался зафиксировать эти действия на камеру своего мобильного телефона. Впоследствии проверяющий нанес гражданину несколько ударов руками и повалил на землю без всякого предупреждения и несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления со стороны мужчины», – заявили в ГБР.

Также утверждается, что в результате действий чиновника «гражданин получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья потерпевшего».

В ГБР квалифицируют происшествие как превышение власти и служебных полномочий, «то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые нанесли существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан и государственным интересам, которые сопровождались насилием и болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)».

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.