Плюс США: У Лаврова спросили, стоит ли расширить Нормандский формат

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, которая состоялась во вторник, 10 декабря, ответил, стоит ли США присоединиться к переговорам в Нормандском формате. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Атмосфера переговоров и в Нормандском формате, и между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским была конструктивной, взаимоуважительной и прагматичной», – сказал Лавров.

«Что касается столиц, в которых стоит искать дополнительный ресурс для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы упомянул после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск. Это суть всей проблемы, стержень Минских договоренностей – прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском», – считает глава МИД РФ.

Российский дипломат также заявил, на что рассчитывают в Кремле: «Что Владимир Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям: остановить войну, прекратить гибель людей, обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив Минские договоренности. Об этом и шла речь в Париже, прежде всего».

«Любая страна, включая и США, и другие западные и не западные, может помочь, если будут настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют (в данном случае, если мы говорим о США, речь идет о Киеве) на добросовестное выполнение Минских договоренностей», – добавил Лавров.

Напомним, во вторник, 10 декабря, госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудил с ним переговоры в Нормандском формате, которые прошли 9 декабря в Париже.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.