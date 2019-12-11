Раде предлагают продлить закон об особом статусе Донбасса на год

Верховной Раде Украины предлагают продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тексте законопроекта, который сегодня, 11 декабря, обнародован на официальном сайте парламента.

«В статье 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 45, ст. 2043) цифры "2019" заменить цифрами "2020"», – сказано в законопроекте.

В пояснительной записке о цели и задачах законопроекта говорится следующее: «Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН».

Законопроект направлен на рассмотрение в парламентские комитеты.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Украины от фракции «Слуга народа» во вторник, 10 декабря, зарегистрировали законопроект №2569 о внесении изменений в действующий закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Напомним, по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря, будет продлен на 1 год, а местные выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе должны пройти в соответствии с украинским законодательством.