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На Донетчине установили «минера» поста полиции

11.12.19 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) установили личность «минера» стационарного поста полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В пресс-службе проинформировали, что сообщение о минировании поста полиции на 671 км автодороги «Киев – Харьков – Довжанский» поступило правоохранителям во вторник, 10 декабря, около 19:30.

«Для проверки полученной информации на место происшествия сразу выехали сотрудники полиции, взрывотехническая служба, кинологи и другие экстренные службы. После тщательного обследования здания и прилегающей территории подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было», – рассказали в полиции.

В ведомстве также отметили, что человек, сообщивший о минировании установлен. Им оказался житель Славянска 1970 года рождения. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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