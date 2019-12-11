В Украине для более полутора сотен переселенцев купят жилье

В Украине 33 семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уже скоро смогут получить жилье во временное пользование. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Приобретение жилья для более полутора сотен внутренне перемещенных лиц произойдет за счет софинансирования государственного и местного бюджетов 70/30%. Из государственного бюджета на это предусмотрено почти 13 млн грн.

Решение о субвенции было принято во время очередного заседания правительства. Средства будут распределены между 11 городами и городками в разных областях Украины. «Таким образом более трех десятков семей, а это около полутора сотен временно перемещенных лиц, смогут получить во временное пользование квартиры, жилые дома», – говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Оксаны Коляды, софинансирование бюджетов – это один из действенных инструментов обеспечения переселенцев жильем. «Накануне, таким образом мы смогли организовать процесс приобретения жилья для 6 семей, проживающих в Житомире. Сейчас согласились вступить в софинансирование еще ряд городов и городков Украины, для решения наболевшего вопроса – обеспечения жильем», – сказала она.

В МинВВОТ уточнили, что жилье, преимущественно, получат те семьи, в составе которых есть дети и люди с инвалидностью, а также те, что считаются малообеспеченными и нуждаются в социальной защите в первую очередь.

Напомним, уже в следующем, 2020-м, году начнется проект «Жилье для внутренне перемещенных лиц», который будет реализовываться Международной организацией по миграции (МОМ) при поддержке Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Как сообщалось ранее, в Украине получить временное жилье для переселенцев – реально. Для этого есть деньги в бюджете, но они не используются. И причина этого – отсутствие запросов на участие в программе строительства временного жилья от самих громад.

Сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Среди них программа, которая начала действовать с декабря 2019 года – так называемая «Ипотека под 3%». На участие в ней всего зарегистрировано 10 тыс. 181 заявка. Из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503.