«Пегас» на передовой: Инженер-конструктор собирает боевые багги (Фото)

В Виннице инженер-конструктор Юрий Берко собирает боевые багги для украинских военных на передовой. Это легкие маневренные автомобили для разведки, наступательных и спасательных спецопераций. Мастер переделывает и модернизирует багги, чтобы поставлять их для вооружения ВСУ.

Инженер помогает бойцам ВСУ с первых дней войны на Донбассе. В своей мастерской он переделывает кроссовые автомобили в боевые.

«Есть возможность построить такую машину. Нужна ли она? Они сказали – да. На ней устанавливается пулемет, мощные пулеметы и автоматические гранатометы. Она может выполнять функции быстрой доставки с передовой – эвакуацию раненых», – рассказывает Юрий.

Около 4-х лет назад в своем гараже он смастерил первый «Пегас» и его успешно используют украинские военные для разведки, наступательных, спасательных и спецопераций. После этого с передовой поступили еще 2 волонтерские заявки на боевые багги.

«То, что говорят об этой машине люди в боевых условиях, это наивысшие характеристики, наилучшая рекомендация. Она имеет минимальное утяжеление по бронированию, потому что ее задача – это легкость, маневренность и незаметность», – отметила волонтер Лариса Популях.

Волонтер Денис Романовский ищет автомобиль-донор для сборки еще одного «Пегаса». «Это многофункциональная машина. Она удобная для выполнения специальных задач, особенно актуальная в контексте гибридной войны, которая идет на территории Украины», – говорит он.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Инженер Юрий Берко уже подготовил версию для серийного производства «Пегаса», которая может пополнить вооружение украинских войск. Пока проводятся специализированные испытания, он разрабатывает новую моделью багги, в котором смогут разместиться уже не 3, а 9 пассажиров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»