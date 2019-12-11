Подписан закон о госбюджете Украины на 2020 год: Основные показатели

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» № 294-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 ноября 2019 года. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины на следующий год определены в сумме 1 трлн 95,6 млрд грн, расходы – 1 трлн 182 млрд грн. Дефицит госбюджета составляет 2,1% ВВП или 94,3 млрд грн.

«В госбюджете предусмотрено увеличение финансового обеспечения мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений государственной политики и реформ», – сообщает пресс-служба президента Украины.

Так, с целью обеспечения реформы системы здравоохранения в государственном бюджете на 2020 год выделены средства, в частности на:

реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (72 млрд грн);

развитие системы общественного здоровья и меры борьбы с эпидемиями (3,7 млрд грн);

модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения (1 млрд грн);

развитие системы экстренной медицинской помощи (более 900 млрд грн в виде субвенции местным бюджетам).

Стимулирование развития образования и науки будет осуществляться, в частности, за счет:

реализации программы «Способная школа для лучших результатов» (3,5 млрд грн в виде субвенции местным бюджетам);

дальнейшего внедрения проекта по обеспечению качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» (1,4 млрд грн в виде субвенции местным бюджетам);

поддержки приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования (400 млн грн);

обеспечение деятельности Национального фонда исследований, грантовой поддержки научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок (530 млн грн); создание Фонда развития учреждений высшего образования (250 млн грн).

Для усиления социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан предусмотрено направить:

800 млн грн на улучшение материального обеспечения одиноких получателей пенсий и лиц, не имеющих права на пенсию, которым исполнилось 80 и более лет;

около 1 млрд грн на реализацию проекта «Жилье для внутренне перемещенных лиц» и для предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам;

1,1 млрд грн на лечение граждан Украины за рубежом.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года общий ресурс на безопасность и оборону на 2020 год определен в сумме 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП и на 14% больше объема, утвержденного законом на 2019 год», – напомнили в Офисе президента.

Для развития транспортной инфраструктуры в государственном бюджете выделено более 70 млрд грн, из которых:

более 500 млн грн на строительство и реконструкцию мостов;

1,1 млрд грн на строительство и реконструкцию аэропортов;

около 2 млрд грн на развитие городского пассажирского транспорта и развитие линий метрополитена в городах Днепре и Харькове;

22,2 млрд грн на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Государственную поддержку социально-экономического развития регионов предусмотрено осуществлять через Государственный фонд регионального развития (7,5 млрд грн) и путем предоставления субвенций местным бюджетам: