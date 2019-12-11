Волкер и Донбасс: Лавров высказался о политике США в отношении Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал деятельность экс-спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера в отношении Донбасса. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, которая состоялась во вторник, 10 декабря, отвечая на вопрос, стоит ли США присоединиться к переговорам в Нормандском формате, Лавров сказал следующее: «Если США будут оставаться на тех позициях, которые исповедовал и проповедовал Курт Волкер, бывший спецпредставитель по Украине, то дело добром не кончится».

«Напомню, он предлагал ввести на Донбасс оккупационные войска под флагом ООН, распустить все структуры, обеспечивающие сейчас жизнедеятельность самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, создать там международную администрацию, ввести туда международную полицию, и тем самым урегулировать кризис, а потом провести выборы. Понятно, что после ввода оккупационных сил для оккупационной администрации выборы станут уже "косметическим" делом. Надеемся, что наша работа по разъяснению ситуации вокруг Минских договоренностей не будет бесполезной. Наши зарубежные коллеги будут помогать неукоснительно выполнять резолюцию 2202 СБ ООН, которая утвердила единогласно Минские договоренности», – заявил министр иностранных дел России, цитирует его МИД РФ.

Напомним, во вторник, 10 декабря, госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудил с ним переговоры в Нормандском формате, которые прошли 9 декабря в Париже.