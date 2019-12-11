На американских «Humvee»: Как пограничники патрулируют побережье Азовского моря на Донетчине (Фото)

В Донецкой области пограничники патрулируют побережье Азовского моря на американских военных автомобилях «Humvee». Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Как рассказал пограничник Владислав Клименко, высокомобильный многоцелевой полноприводный военный автомобиль «Humvee» очень хорошо показывает себя на бездорожье – песок, грязь и другие испытания машине не страшны.

«Благодаря международному сотрудничеству и помощи Соединенных Штатов военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил выбывают на патрулирование побережья именно на этих бронированных автомобилях. Там, на широкинском направлении, перемещение на таких автомобилях помогает в обеспечении безопасности водителя и пограничного наряда», – говорится в сообщении.

Так, ежедневно военнослужащие направляются по отдельно определенному маршруту, имея при себе средства визуального и тепловизионного наблюдения, помогающие им отслеживать надводную обстановку. Также пограничный наряд усилен групповым оружием, а на башне бронеавтомобиля установлен «ДШК».

Фото: Донецкий погранотряд

«Главной задачей пограничных патрулей, которые действуют в составе Объединенных сил, является недопущение внезапной высадки на побережье Азовского моря вражеских диверсионно-разведывательных групп противника на маломерных плавсредствах или с использованием воздушных подушек», – уточняется в сообщении.