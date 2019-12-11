В Украине приняли новые правила поставки горячей воды

Кабинет министров Украины сегодня, 11 декабря, на заседании утвердил новые правила предоставления услуги по поставке горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается, правительство утвердило соответствующие правила предоставления услуги по снабжению горячей водой, а также типовые договоры.

«Мы определили требования к качеству самой услуги – поставке горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перерасчет стоимости», – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Теперь горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 500 С и не выше 750 С. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. А еще правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей. Предусмотрено, что исполнитель услуги обеспечивает ее поставки с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления. Определены и порядок учета воды, обслуживание счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятие контрольных показателей с приборов учета.