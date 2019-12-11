В Украине планируют повысить прожиточный минимум более, чем в 2 раза

Кабинет министров Украины сегодня, 10 декабря, одобрил законопроект, который позволит в дальнейшем повысить в стране прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4 200 грн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Уточняется, что новый законопроект отменяет привязку прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим платежам. Он позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

«Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отмена этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине», – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Кабинета министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год.

Напомним, что Верховная Рада Украины 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Прожиточный минимум с 1 января – 2 027 грн.