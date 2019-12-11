В Украине повышать стипендии студентам в следующем году не планируют

В Украине в следующем году не планируется увеличение стипендий для студентов. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью «РБК – Украина».

По ее словам, есть два типа стипендий – социальные и академические. Она отметила, что социальные стипендии нужно верифицировать: их должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются.

«Когда же мы говорим об академической стипендии, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть намного выше, чем сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же из-за существенного увеличения стипендий мы будем постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать», – сказала Новосад.

Она уточнила, что пока нет конечной модели того, как будут менять подход к стипендиям. «По моему мнению, мы должны двигаться в направлении того, когда стипендии академические – это инструмент вознаграждение лучших студентов», – добавила Анна Новосад.