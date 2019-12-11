Цена на газ в Украине: Эксперт пояснил, нужно ли соглашаться на 25% скидку от Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле, если договорится с РФ о «совместной честной работе». Однако, Украине важна не скидка на российский газ, который станет впоследствии все равно дорогим, а долгосрочный транзитный контракт. Об этом рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передает «Слово і Діло».

По его мнению, позиция РФ имеет мошеннический характер. Энергетик объяснил, что для Украины скидка в 25% не имеет значения, это важно для отдельных олигархических групп, на что и делает ставку Кремль. РФ рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский под давлением может, в свою очередь, «нажать» на НАК «Нафтогаз», который одобрит контракт на российских условиях.

«Ведь "Газпром" ни в чем не уступает. Сомнительной уступкой можно считать трехлетний контракт вместо годового или если объем транзита будет 40 млрд кубометров в год. При том, что минимальный объем, который нужен – 60 млрд кубометров в год», – сказал Гончар.

Эксперт считает, что Путин продолжает хитрить, но пока это только тактическая победа на переговорах в Париже. Однако, есть опасения, что Путин может получить не только тактическую, но и стратегическую победу.

Михаил Гончар обратил внимание, что так или иначе украинская сторона приобщена к двустороннему формату переговоров по газу, РФ убирает Еврокомиссию с переговоров.

«РФ аргументирует это тем, что договоренности не только по транзиту, а также по купле-продаже газа. Якобы Еврокомиссия уже не нужна, это коммерческие вещи, а политические разночтения преодолены во время встречи», – пояснил Гончар.

эксперт убежден, что фактически РФ легализовала двусторонний формат, который может использовать для работы внутри Украины. «Если раньше газовые переговоры были прерогативой "Нафтогаза", привлекалось разве что Минэнерго, которое было, по сути, свадебным генералом, то теперь РФ создала внутреннее давление на "Нафтогаз". Это давление будет в виде того, что ОПГ через министра будет осуществлять дополнительное давление на руководство НАКа, чтобы они ускоряли какие-то процессы, что-то одобряли. По результатам может быть подписана очень опасная сделка», – считает Михаил Гончар.

Он подчеркнул, что подобную историю Украина проходила в 2009 году. По мнению эксперта, очень важным было заявление руководства «Нафтогаза» о том, что позиция НАКа относительно того, что мы не готовы отказаться от решения Стокгольмского арбитража, не изменилась.

Также, Гончар акцентировал, что РФ предлагает снизить тариф на транзит при том, что урезает вдвое объем транзита. Это антиэкономический подход.

«Чем больше транзитируем, тем тариф ниже, чем меньше – автоматически тариф будет повышаться. Это технология лжи и "кидалова". Сейчас идет этап так называемого "развода", а дальше нас просто кинут», – резюмировал энергетик.

Михаил Гончар напомнил, что подобная ситуация была в 2009 и 2010 годах.