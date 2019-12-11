Средняя пенсия в Украине: Сколько граждан и в каком размере получают по видам выплат

В Украине за год количество пенсионеров сократилось на 100 тысяч. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«По состоянию на 01.10.2019 на учете в органах Пенсионного фонда Украины находятся 11,3 млн пенсионеров (по состоянию на 01.10.2018 – 11,4 млн пенсионеров)», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, численность застрахованных лиц за сентябрь 2019 года составляла 13,9 млн человек.
Минимальный размер пенсии по возрасту по состоянию на 01.12.2019 при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, составил 1 638 грн, максимальный размер пенсий – 16 380 грн.
Средний размер пенсии по состоянию на 01.10.2019 составил 3 019,62 грн.
Из общего числа пенсионеров (11,3 млн человек), средний размер пенсии составляет:
- по возрасту – 3 016,46 грн, при численности 8,6 млн пенсионеров;
- по инвалидности – 2 593,63 грн, при численности 1,4 млн пенсионеров;
- в случае потери кормильца – 2 873,37 грн, при численности 630 тыс. пенсионеров;
- за выслугу лет – 4 150,19 грн, при численности 619 тыс. пенсионеров;
- пожизненное денежное содержание судей – 45 578,47 грн, при численности 3,3 тыс. пенсионеров.