Средняя пенсия в Украине: Сколько граждан и в каком размере получают по видам выплат

В Украине за год количество пенсионеров сократилось на 100 тысяч. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 01.10.2019 на учете в органах Пенсионного фонда Украины находятся 11,3 млн пенсионеров (по состоянию на 01.10.2018 – 11,4 млн пенсионеров)», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, численность застрахованных лиц за сентябрь 2019 года составляла 13,9 млн человек.

Минимальный размер пенсии по возрасту по состоянию на 01.12.2019 при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, составил 1 638 грн, максимальный размер пенсий – 16 380 грн.

Средний размер пенсии по состоянию на 01.10.2019 составил 3 019,62 грн.

Из общего числа пенсионеров (11,3 млн человек), средний размер пенсии составляет: