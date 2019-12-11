В городе на Донетчине коммунальщики красят елки в красный цвет (Фото)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) в местных скверах и на набережной коммунальщики красят верхушки елок в красный цвет, чтобы люди не украли их себе на новый год. Об этом рассказала заместитель начальника управления развития городского хозяйства Бахмутского городского совета Надежда Трофимова, сегодня, 11 декабря, передает «Вільное радіо».

По ее словам, красный цвет должен отбить у людей желание украсть дерево. «Окрашиваются елки с целью, чтобы не разворовывали. Не срезали. Потому что таких случаев ежегодно очень много. А кому нужны раскрашенные елки», – сказала Трофимова.

Она отметила, что такие методы антивандальной покраски они используют только перед новым годом. Чиновница заверила, что растениям это не вредит. «Это мы делаем каждый год. Как можете видеть, они стоят и все с ними хорошо. Есть агроном и зеленые участки. Они подбирают вещества, чтобы красить и чтобы это не навредило нашим зеленым саженцам», – объяснила Трофимова.

Фото: Facebook / Управление развития городского хозяйства

В этом году красными станут елки в сквере по улице Чаплина и на набережной. Цвет впоследствии смывается, и уже после нового года они снова станут зелеными. Кроме того, когда на улице теплеет, краска испаряется.