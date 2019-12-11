«Еленовка. Льгота едет непрерывно»: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Svetlana: «10:44. Курахово – на мосту. Льготу плохо видно, но вроде до моста»;

Дмитрий: «11:59. На "Каргилле" машин 70»;

Дима: «13:28. 14:25 по ДНР, въезд в ДНР, основная очередь – 50. Льгота – 25. Это "Каргилл"».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ivan: «10:47. Еленовка стоит»;

Даниил: «10:54. Еленовка – движение пошло»;

«Geovk»: «12:10. Еленовка в Мариуполь – полная ж... За два часа продвинулись на 30-35 машин, общая больше 100. Пропускают только беременных инвалидов»;

«Geovk»: «12:31. Еленовка в Мариуполь, с 13:00 до 13:30 (по местному времени, – ред.) движение 0 машин»;

«Alenkavo»: «13:54. Еленовка в сторону Донецка машин 70 общей и льгота едет непрерывно. За полтора часа продвинулись машин на 10»;

Alina: «14:30. Еленовка: из Донецка очередь далеко за туалетом, в Донецк – почти до сигаретного ларька».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Павел: «13:18. В Гнутово в сторону Украины пусто»;

Павел: «13:24. В Октябре пусто, дальше еще не проехали, стоим перед постом»;

Павел: «13:51. Пищевик в сторону Донецка – пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.