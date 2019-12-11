«Еленовка. Льгота едет непрерывно»: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 11 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Svetlana: «10:44. Курахово – на мосту. Льготу плохо видно, но вроде до моста»;
- Дмитрий: «11:59. На "Каргилле" машин 70»;
- Дима: «13:28. 14:25 по ДНР, въезд в ДНР, основная очередь – 50. Льгота – 25. Это "Каргилл"».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Ivan: «10:47. Еленовка стоит»;
- Даниил: «10:54. Еленовка – движение пошло»;
- «Geovk»: «12:10. Еленовка в Мариуполь – полная ж... За два часа продвинулись на 30-35 машин, общая больше 100. Пропускают только беременных инвалидов»;
- «Geovk»: «12:31. Еленовка в Мариуполь, с 13:00 до 13:30 (по местному времени, – ред.) движение 0 машин»;
- «Alenkavo»: «13:54. Еленовка в сторону Донецка машин 70 общей и льгота едет непрерывно. За полтора часа продвинулись машин на 10»;
- Alina: «14:30. Еленовка: из Донецка очередь далеко за туалетом, в Донецк – почти до сигаретного ларька».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Павел: «13:18. В Гнутово в сторону Украины пусто»;
- Павел: «13:24. В Октябре пусто, дальше еще не проехали, стоим перед постом»;
- Павел: «13:51. Пищевик в сторону Донецка – пусто».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.