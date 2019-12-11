Зеленский обсудил с главой Европейского совета Нормандский формат и санкции к РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил переговоры в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, и продление санкций ЕС в отношении России, которые вскоре обсудят лидеры Евросоюза. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

«Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины», – заявил Зеленский.

Президент подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в Трехсторонних переговорах.

«Президент Европейского совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе. Лидеры Украины и Европейского Союза обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина – ЕС», – сообщают в Офисе президента Украины.

Президент Владимир Зеленский также пригласил президента Европейского совета Шарля Мишеля посетить Украину.