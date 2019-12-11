В полиции рассказали о расследовании смертельного ДТП под Славянском

Полиция расследует ДТП в Славянском районе, в котором один человек погиб, еще один травмирован. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что автомобиль «Шевроле» с тремя людьми внутри съехал с дороги и перевернулся. Водитель, по результатам медосмотра, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«ДТП произошло сегодня, 11 декабря, около двух часов ночи на автодороге вблизи Святогорска Славянского района. Авария унесла жизнь 35-летнего мужчины. Другой пассажир, 47-летний краматорчанин, выжил и находится в больнице. На месте работали следователи областного главка полиции Донетчины и патрульные полицейские. Установлено, что за рулем автомобиля находилась 36-летняя жительница Краматорска», – рассказали в полиции.

Решается вопрос о задержании женщины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).