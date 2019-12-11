В «ДНР»: Загранпаспорта РФ получили менее 40% вступивших в гражданство по упрощенной процедуре

Около 35–40% вступивших в российское гражданство по упрощенному порядку жителей неподконтрольной украинской власти части Донецкой области получили загранпаспорта РФ. Об этом сегодня, 11 декабря, со ссылкой на «миграционную службу МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«От общего числа жителей ДНР, получивших гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, российские загранпаспорта выданы 35–40 процентам», – сказано в сообщении.

В «миграционную службу МВД ДНР» также сообщили, что сейчас на территории России, в Ростовской области, работают три пункта выдачи российских паспортов для жителей неподконтрольной украинской власти части Донбасса. В ближайшее время запланировано открытие еще одного.

Напомним, что в «ДНР» и «ЛНР» жителям до 20 лет или от 40 до 45 лет вместе с паспортом гражданина РФ обязательно нужно оформлять российский загранпаспорт. Иначе, приехав в Россию, человек не сможет вернуться назад в «республику». Также рекомендуют оформлять загранпаспорт и детям.