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Насмерть сбил мужчину: На Донетчине полиция разыскивает виновника ДТП

11.12.19 18:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) полицейские разыскивают водителя, который вчера, 10 декабря, насмерть сбил мужчину и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, тело мужчины с многочисленными травмами обнаружили на ул. Центральной возле автозаправки в Торецке. Им оказался 29-летний местный житель.

Как установлено, пешеход был сбит неизвестным автомобилем и погиб на месте происшествия.

«Сотрудники Торецкого отделения полиции разыскивают водителя, который мог совершить ДТП. Автомобиль, вероятно имеет механические повреждения», – отметили в полиции.

Правоохранители просят откликнуться свидетелей и очевидцев происшествия. «Всех, кто имеет какую-либо информацию о происшествии, просим срочно обратиться в полицию по телефонам (066) 529 11 01 (дежурная часть) или 102», – говорится в сообщении.

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