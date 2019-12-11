Военные из состава ООС сдали кровь для жителей Донетчины (Фото)

В Великой Новоселке (Донецкая обл.) военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в районе ответственности в ОТУ «Восток» Объединенных сил, сдали кровь для жителей. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, они присоединились к акции ко Дню донора, прошедшей уже не впервые на базе центральной районной больницы. На этот раз к акции присоединились более десяти нацгвардейцев, среди них как «новички», так и «опытные» доноры.

«Для меня это уже пятое донорство и первое – в районе проведения операции Объединенных сил», – сказала инструктор Руслан.

Гвардеец впервые пошел на станцию ​​переливания крови с сослуживцами в Днепре, и вот уже более года каждые два месяца сдает кровь. «Это очень нужное дело, ведь наша кровь может спасти чью-то жизнь», – считает Руслан.

Полученную кровь работники медицинского учреждения передадут на станцию ​​переливания крови Донецкой области. Как отметили в больнице, донорский материал нужен всегда.