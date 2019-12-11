Жилье в лизинг: Для полицейских Луганщины закупят квартиры

Правительство Украины выделило средства на закупку квартир для полицейских Луганской области. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

«Кабинет министров Украины поддержал предложение МВД Украины и направил сэкономленные Нацполицией средства на приобретение квартир для полицейских Луганщины, которые потеряли жилье после оккупации», – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, сейчас более 500 полицейских, которые остались верными присяге, вынуждены были покинуть свои дома и выехали на подконтрольную украинской власти территорию.

«Правительство выделяло 30 млн грн на реконструкцию здания под жилье для полицейских, которые потеряли его из-за оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вследствие торгов нам удалось сэкономить более 9 млн грн, которые мы планируем перераспределить на закупку жилья для полицейских Луганщины, в том числе для полицейских офицеров громады. На сэкономленные средства планируется приобрести 13 квартир», – сказал замминистра.

Напомним, правительство Украины одобрило программу финансового лизинга Министерства внутренних дел, чтобы спасатели и полицейские смогли приобрести собственное жилье на выгодных условиях. За счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи, что будет стимулирующим фактором пребывания на службе. Полноценно программа заработала в мае 2019 года, а уже к сентябрю 604 семьи приобрели собственное жилье.