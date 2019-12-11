Что нужно для достижения мира на Донбассе, – мнение главы Комитета ВРУ по правам человека

В контексте достижения мира на Донбассе Украине необходимо четкое видение системы переходного правосудия в этом регионе. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

По его словам, конфликт на Донбассе нанес колоссальный ущерб сотням тысяч мирных людей. «Эти раны будут залечиваться долго и очень непросто. Поэтому задача всех ветвей украинской власти, в том числе парламента, создать условия, чтобы это произошло как можно быстрее. Как депутат-мажоритарщик из Донецкой области и как председатель профильного комитета акцентировал внимание на основных проблемах мирных людей региона, которые нужно решать в первую очередь: пенсии, возмещение гражданским пострадавшим убытков от войны, восстановление гражданской инфраструктуры, документирование, проблемы внутренне перемещенных лиц», – написал он.

По мнению главы Комитета, «переходное правосудие» – это комплекс реформ, которые «обеспечат гармоничный переход от состояния войны к мирной жизни». Ключевые его элементы – это справедливость, правда и примирение. «Справедливость – это уверенность жертв конфликта, что виновные в преступлениях будут наказаны, а им будут компенсированы потери. Правда – это беспристрастное расследование фактов, причин, последствий и природы конфликта. Примирение – это согласие мирно сосуществовать друг с другом и мирно разрешать конфликты. При этом примирение не означает уничтожения памяти о прошлом и обязательное прощение», – объяснил Лубинец.

Также он выразил надежду, что сотрудничество всех ветвей власти, общественного сектора и международных партнеров поможет достичь общенационального консенсуса в этих вопросах. «И, таким образом, мы сможем обеспечить мир, который гарантирует всем мирным людям Донбасса защиту своих прав и безопасности», – резюмировал Дмитрий Лубинец.

Напомним, в Верховной Раде Украины обсудили принципы переходного правосудия, в частности, вопрос амнистии для участников боевых действий на Донбассе и вопрос компенсации ущерба пострадавшим в результате вооруженного конфликта. Также сообщалось, что нормы переходного правосудия для Донбасса оформлены в законопроект, который разрабатывался несколько лет.